Russia riconsidera uso di missili balistici per lanciare satelliti

La fonte ha dichiarato che attualmente i missili balistici Topol sono in corso di sostituzione con i più moderni Yars.

I missili intercontinentali Topol possono essere riconvertiti con un costo minimo in razzi-vettori per il lancio di satelliti. In precedenza questi missili sono stati già modificati.

Secondo i dati della fonte ora ci sono 70 missili Topol in servizio nelle Forze missilistiche strategiche russe.

Già nel 2016, il comandante delle Forze missilistiche strategiche, il colonnello generale Sergei Karakayev, aveva dichiarato che era possibile creare razzi spaziali basati sui Topol. Tuttavia, in quel momento, secondo lui, non c'erano sviluppi nell'ambito di questo programma.

Il Topol è un sistema missilistico strategico terrestre mobile russo basato su un missile balistico intercontinentale a tre stadi a combustibile solido.