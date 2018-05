Aviazione israeliana colpisce posizioni di Hamas nella striscia di Gaza

"Poco fa i caccia dell'aviazione israeliana hanno condotto dei raid contro degli obiettivi dei "terroristi" di Hamas nel nord della striscia di Gaza. Quattro obiettivi erano edifici e strutture dell'infrastruttura terroristica militare, mentre altri e tre erano strutture per la produzione di armi" si legge nella dichiarazione.

Si osserva che gli attacchi sono stati condotti "in risposta al fuoco di mitragliatrici di grosso calibro contro la città di Sderot, e diversi attacchi con armi da fuoco degli ultimi giorni".

Mercoledì i militari israeliani hanno attaccato due punti di osservazione dei miliziani palestinesi in risposta al secondo attacco della giornata proveniente da Gaza.

Prima di questo, un carro armato israeliano ha sparato contro una postazione di Hamas sul confine settentrionale dell'enclave dopo che i militanti palestinesi hanno aperto il fuoco con una mitragliatrice. Il fuoco di mitragliatrice non hanno fatto feriti, ma diversi proiettili hanno colpito delle case nella città di confine di Sderot, hanno detto i militari. Mantengono una presenza rafforzata ai confini della Striscia di Gaza in connessione con le massicce proteste palestinesi che continuano per il secondo mese consecutivo.