"Tra il 16 al 17 maggio nel settore dell'operazione militare ucraina è in programma la visita di rappresentanti delle forze speciali americane di stanza in Ucraina. Secondo i nostri dati, la delegazione è arrivata in una zona di operazioni militari per un vertice con i comandanti delle unità ucraine per l'addestramento di alcuni gruppi di sabotaggio e di ricognizione", ha detto Marochko.

Ha precisato che, secondo il ministero della Difesa dell'autoproclamata Repubblica, dopo l'addestramento i soldati ucraini si occuperanno di mettere in scena provocazioni lungo la linea di contatto.