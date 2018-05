Musk: nel 2019 lanci giornalieri di missili riutilizzabili

La nuova versione del Falcon 9 sarà in grado di rientrare nello spazio in sole 24 ore dopo aver l’atterraggio del suo primo stadio sulla Terra, ha detto Elon Mask in una conferenza stampa presso il Kennedy Space Center della NASA.

"Il nostro obiettivo oggi è mostrare a tutti voi la grande riutilizzabilità del razz. Entro un anno abbiamo in programma di lanciare lo stesso razzo Falcon 9 Block 5 appena un giorno dopo l'atterraggio" ha detto l'uomo d'affari citato da Space.com.

Venerdì scorso, una nuova versione del razzo Falcon 9 è stato lanciato con successo dallo spazioporto di Cape Canaveral mettendo in orbita il satellite di comunicazioni "Bangabandu-1" e effettuando del primo stadio sul ponte di una chiatta nell'Oceano Atlantico. L'intero processo è durato nove minuti e, come dice Musk, tutto si è svolto perfettamente.

La versione aggiornata del Falcon9 ha ricevuto il nome di Block 5, e, come notato da ingegneri SpaceX, ha diversi nuovi vantaggi rispetto al Block 4. La potenza dei motori è stata aumentata dal 5% al 9%, mentre è stato aumentato il numero di possibili atterraggi fino a dieci.

La nuova versione del Falcon 9 sarà l'ultimo rappresentante della sua serie, in futuro sarà sostituito dal razzo vettore pesante BFR, che è stato creato dalla SpaceX con l'idea di colonizzare Marte. I vettori della classe attuale, secondo le sue aspettative, faranno altri 300 voli nello spazio, e in totale verranno costruiti da 30 a 50 missili di questo tipo.

L'attuale atterraggio del Falcon 9 è stato il 25° nella storia del missile, ed i risultati di ciascun atterraggio sono stati utilizzati dagli ingegneri di SpaceX per migliorare la progettazione della prima fase e aumentare le possibilità che possa atterrare proprio nel punto in cui dovrebbe verificarsi.

© AFP 2018 / Bruce Weaver SpaceX ha perso un razzo Falcon 9 con un carico di 200 milioni di dollari

Come ha osservato Musk, il successo dell'atterraggio della nuova versione del missile è stato garantito dalla sostituzione delle sue parti in alluminio con analoghi in titanio, che hanno una maggiore resistenza e una massa inferiore. Un ulteriore vantaggio è che tali componenti di missili non hanno bisogno di essere revisionati e sostituiti quando vengono rispediti nello spazio.

Ulteriori lanci del Block 5, ha detto, aiuteranno gli ingegneri di SpaceX a raccogliere dati sufficienti per sviluppare il BFR e un veicolo spaziale interplanetario in grado di trasportare un equipaggio di 100 persone su Marte. Come auspica Mask, il primo lancio di questo razzo superpesante si svolgerà a metà 2020.