Rimini: in hotel i russi mangiano separatamente dagli ospiti italiani

La giornalista racconta che a colazione ha preso una salsiccia da un altro tavolo, cosa che ha fatto infuriare l'amministratore, che inorridita ha iniziato a urlare che il cibo per i russi è solo lì, in quell'angolo, e che li dove la giornalista aveva preso del cibo mangiavano le persone normali.

"Nell'angolo per i russi c'erano pane, burro, marmellata e di nuovo pane. L'amministratore voleva portarci via il pezzo di salsiccia, ma abbiamo rapidamente avuto il tempo di morderlo. Ha cominciato a rimproverarci in italiano, penso, con pessime parole. Con rabbia si è precipitata da un'estremità all'altra della sala, urlando e sbattendo le porte" ha detto Romashina.

In seguito la giornalista ha detto a Ridus che gli ospiti non vengono divisi su base nazionale, ma per il metodo di prenotazione: chi ha prenotato una camera per conto proprio, e coloro che hanno prenotato come parte di un pacchetto turistico (i turisti russi).

"Non so fino a che punto è tutto ufficiale, molto probabilmente hanno deciso in questo modo. Questo perché sia su un tavolo che sull'altro è semplicemente scritto colazione a buffet. E non ci sono altri chiarimenti. Bene, il fatto è che non ci è stato nemmeno chiesto di pagare un extra. Hanno semplicemente gridato che i russi mangiavano in quell'angolo e questo cibo non era per i russi" ha spiegato.

Lo stesso hotel si è rifiutato di commentare l'incidente alla pubblicazione.