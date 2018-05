Netanyahu consiglia a Erdogan di non fare il maestro di morale con Israele

"Erdogan è uno dei principali sostenitori di Hamas, capisce, senza dubbio, cos'è il terrorismo e il massacro. Consiglio a Erdogan di non darci lezioni di morale", si legge in un bollettino dell'ufficio stampa di Netanyahu.

In precedenza, Erdogan ha annunciato di aver deciso di ritirare i suoi ambasciatori a Washington e a Tel Aviv per le consultazioni in relazione alle azioni di Israele nella Striscia di Gaza, sostenendo che Israele è uno stato terrorista e che quello contro i palestinesi è un genocidio.

Lunedì 14 maggio, 70esimo anniversario della nascita dello stato di Israele, è stata trasferita l'ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme. La decisione del presidente Donald Trump ha causato un'ondata di proteste nella Striscia di Gaza. Il bilancio degli scontri tra palestinesi e soldati israeliani è di 61 morti.