Blitz dei servizi segreti ucraini nella sede di “RIA Novosti Ukraina” a Kiev

Questa mattina uomini in uniforme con le insegne dell'SBU si sono presentati nell'ufficio. Testimoni oculari hanno visto persone in mimetica entrare nell'edificio dove si trova l'ufficio dell'agenzia. Subito dopo, l'unica giornalista che si trovava all'interno dell'ufficio è diventata irraggiungibile.

Questa mattina a Kiev è stato anche arrestato un impiegato di "RIA Novosti Ukraina", Kirill Vyshinsky.

Margarita Simonyan ha espresso sconcerto per questa situazione smentendo allo stesso tempo legami diretti con il media ucraino. "La risorsa non è legata a noi da un punto di vista legale, ma come altri grandi media è un nostro partner informativo", ha scritto su Facebook la direttrice di RT.

In Ucraina si registrano decine di casi di intimidazioni all'indirizzo di giornalisti. Il ministero degli Esteri russo ha esortato i Paesi dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, nonché le organizzazioni internazionali, a condannare la politica di Kiev.

Le autorità ucraine hanno ripetutamente intralciato il lavoro dei rappresentanti dei media russi, a cui viene regolarmente vietato l'ingresso nel Paese. Nel marzo 2015 Kiev ha sospeso l'accredito di 115 mezzi di informazione russi presso gli uffici governativi.