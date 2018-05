Canada, per la prima volta nella storia una donna sarà ordinata arcivescovo

"Tutto quello che posso dire è che sarò la prima donna arcivescovo della Chiesa anglicana. Sono grata a Dio per questa opportunità", ha detto la Skelton.

Melissa Skelton è cresciuta negli Stati Uniti del sud in una famiglia di avvocati. In precedenza, ha lavorato per Proctor & Gamble e Tom's of Maine. Già vescovo di New Westminster, della Columbia Britannica, sarà ordinata arcivescovo della Columbia Britannica e dello Yukon.

Il primo sacerdote donna della chiesa anglicana è stato ordinato a Londra nel 1994. Tuttavia, la presenza dei ministri donne all'interno della chiesa inglese rimane oggetto di dibattito.