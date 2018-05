Gazprom svela i negoziati con Turchia per seconda linea del Turkish Stream

Per quanto riguarda la seconda linea, la parte russa è già pronta… Per quanto riguarda la continuazione della linea di gasdotto sul territorio turco, ad oggi sono in corso dei negoziati con la parte turca" citano i media la dichiarazione di Markelov.

In precedenza il leader serbo Aleksandr Vukic ha annunciato che Belgrado sostiene la costruzione del Turkish Stream.

Il 30 aprile è stato reso noto che Gazprom ha terminato la costruzione della parte marittima della prima linea del Turkish Stream.