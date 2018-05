Putin ha incontrato il nuovo primo ministro dell'Armenia Pashinyan

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Sochi il nuovo primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan. Ha dichiarato che Mosca collaborerà attivamente con Yerevan in campo internazionale, nelle organizzazioni internazionali, a cominciare con l'ONU per le organizzazioni regionali e nel campo della sicurezza e dello sviluppo economico.

Il presidente russo ha detto che la Russia rimane il leader commerciale e primo partner economico dell'Armenia, che rappresenta oltre il 25% del fatturato del commercio dell'Armenia e gli investimenti russi costituiscono il 35% di tutti gli investimenti nell'economia armena.

"Abbiamo recentemente osservato un aumento del fatturato intorno al 25%, al contempo aumentano le esportazioni di prodotti agricoli dall'Armenia al mercato russo, nei mesi precedenti, l'incremento è stato del 38%" ha detto Putin, sottolineando che "questa è un ottima dinamica".

Da parte sua, Pashinyan ha assicurato l'invariabilità delle relazioni strategiche alleate tra Armenia e Russia e ha rilevato che esiste un consenso su questo tema in Armenia".

"Penso che nessuno abbia mai messo e non metterà mai in dubbio l'importanza strategica delle relazioni armeno-russe, e siamo determinati a dare un nuovo slancio a queste relazioni sia in senso politico che in ambito commerciale ed economico" ha affermato il primo ministro armeno.

Ha anche espresso la speranza per lo sviluppo delle relazioni con la Russia nel settore tecnico-militare.

A questo proposito, Pashinyan ha ricordato la Parata il 9 maggio, esprimendo "ammirazione per le realizzazioni del complesso militare-industriale russo".

Il nuovo primo ministro ha sottolineato che in Armenia apprezzano molto la posizione equilibrata che la Russia ha dimostrato durante la crisi politica interna del Paese.

"Questa è una posizione molto costruttiva, e penso che questo sia molto apprezzato non solo dal nostro governo, ma anche in generale dalla società armena", ha detto Pashinyan.