USA: Artico potrebbe diventare zona di rivalità militare con Russia

La regione dell’Artico potrebbe trasformarsi in una zona di “tensione e rivalità militari” in relazione al peggioramento delle relazioni tra Washington e Mosca. Lo comunica RT citando un rapporto del centro d’indagini del Congresso USA.

Secondo il documento gli esperti temono che a causa del crescente potenziale militare della Russia nell'Artico gli USA potrebbero non avere abbastanza risorse per la difesa dei propri interessi nella regione.

"Il forze armate USA rivolgono molta attenzione ai territori dell'Artico. In particolare questo è particolarmente vero per la marina e la guardia costiera americani per i quali la riduzione dei ghiacci dell'Artico porterà alla scoperta di nuove regioni per le azioni delle navi" si legge nel rapporto.

Con questo si osserva che altri tipi di truppe USA, come quelle terrestri, l'aviazione e i Marines, hanno iniziato a riporre maggiore attenzione alle operazioni nell'Artico.

Gli autori del documento indicano che in precedenza la regione è stata "arena di rivalità militare tra l'URSS e gli Stati Uniti, dove i due paesi posizionarono le loro flotte e sottomarini nucleari. Con il crollo dell'Unione Sovietica, l'Artico ha perso la sua precedente importanza per il Pentagono, ma dopo il ritorno della Russia "nella regione, Washington ha deciso di rafforzare le sue posizioni.