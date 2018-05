Russia: ammodernati blindati anfibi MT-LB

"Su richiesta governativa Remdizel ammodernerà il blindato anfibio MT-LB per aumentare la potenza e il controllo, ed effettuerà un alleggerimento grazie all'installazione del nuovo motore KamAZ-740,50. La potenza verrà portata a 360 cavalli, e il peso totale del blindato diminuirà di 500 chilogrammi" ha detto il rappresentante dell'azienda.

Inoltre, la scatola di rotazione idromeccanica installata consentirà alla vettura di sterzare su entrambe le trasmissioni con raggio di sterzata controllato.

"Inoltre, la modernizzazione prevede la riduzione del peso totale: verranno installati cingoli a cerniera chiusa che ridurrà il peso di altri 300kg, di conseguenza, il peso totale della vettura scenderà a 800 chilogrammi. Questo consente di installare un ulteriore blindatura rinforzata per proteggere il veicolo" riporta la fabbrica.

L'MT-LB è un veicolo di trasporto truppe ampiamente utilizzato in epoca sovietica come trasporto blindato delle divisioni di fanteria motorizzata, come veicolo sanitario, come trattore per cannoni anticarro T-12 e MT-12, così come mortaio semovente e installazione antiaerea semovente. L'MT-LB ha partecipato attivamente agli scontri in Afghanistan, così come in altri conflitti militari dell'ex Unione Sovietica. L'MT-LB è un veicolo anfibio, il suo movimento sull'acqua viene permesso dal movimento dei cingoli. Il veicolo può trasportare fino a 2,5 tonnellate di carico o fino a 11 marines. Sulla base dell'MT-LB è stata sviluppata un'intera famiglia di veicoli da combattimento.