Uzbekistan e USA intendono firmare accordo per $4 miliardi

In precedenza il servizio stampa del presidente uzbeko ha comunicato che Mirziyoyev dal 15 e al17 maggio visiterà gli Stati Uniti e che nel corso della prima giornata si pianifica la firma dell'accordo.

"Il 15 maggio si pianifica che verranno firmati degli accordi per la somma totale di 4 miliardi di dollari" ha comunicato Lamm in un'intervista sul canale Uzbekistan 24. Ha dichiarato che i documenti verranno firmati nell'ambito dei settori finanziari, commerciali e d'investimento.

Lamm ha osservato che i settori più promettenti nella cooperazione economica tra i due paesi sono, in particolare, l'industria petrolifera e del gas e la metallurgia non ferrosa. "Vediamo molti punti di contatto comuni per la creazione di joint venture in Uzbekistan" ha aggiunto il presidente della Camera di commercio.

Trump e Mirziyoyev si sono incontrati per la prima volta a maggio 2017 nell'ambito del vertice dei paesi arabo-musulmani e degli Stati Uniti a Riyadh. Il presidente dell'Uzbekistan nel settembre 2017, parlando alla 72ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha espresso il proprio sostegno alla strategia di Trump per una soluzione pacifica della situazione in Afghanistan.

Mirziyoyev durante la sua visita a New York ha tenuto una serie di incontri con rappresentanti di aziende americane e ha preso parte a un forum di affari bilaterali. Come risultato del forum, è stato firmato un pacchetto di documenti con aziende statunitensi per un totale di circa $2,6 miliardi nel settore petrolifero e del gas, petrolchimico, ingegneristico, elettrico e dell'aviazione civile.