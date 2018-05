I meteorologi rivelano la temperatura massima registrata nell'Antartide

La temperatura massima in Antartide è di 17,5 ° C ed è stata registrata il 24 marzo 2015 alla base scientifica argentina di Esperanza. Lo riferiscono i media russi citando l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).

La temperatura di 17,9 ° C, registrata il 23 marzo 2015 dalla base antartica della Repubblica Ceca sull'isola di James Ross, non è stata approvata dalla Commissione per la climatologia. Gli specialisti hanno concluso che l'indicatore era alterato di almeno 0.9 ° C a causa del possibile surriscaldamento dei sensori di rilevamento della temperatura, dovuto, secondo gli scienziati, alla "combinazione di alta radiazione solare e bassa velocità del vento".

Così, la temperatura di 17,5 ° C, registrata nella base argentina di Esperanza (situata nell'estremo nord della Penisola Antartica), è stata riconosciuta come picco record per l'Antartide.

Allo stesso tempo, la temperatura record mai registrata nella regione antartica è di 19,8 ° C, rilevata il 30 gennaio 1982 su Signy Island.