La polvere lunare è micidiale per i futuri colonizzatori umani del satellite

Gli scienziati americani hanno esposto cellule umane e di topi a particelle identiche nella composizione chimica a quelle del suolo lunare. Il risultato è stato la totale interruzione del funzionamento di circa il 90% delle cellule. Allo stesso tempo, gli scienziati non sono stati in grado di capire perché l'impatto della polvere lunare porta a conseguenze irreversibili.

"Abbiamo ipotizzato che il danno cellulare dipenda direttamente dal grado di attività chimica della polvere lunare. Con nostra sorpresa, si è scoperto che l'attività chimica non influisce sulla probabilità di danno cellulare. Pertanto, non è chiaro come esattamente la polvere lunare danneggi la salute umana", ha detto l'autrice dello studio Rachel Caston.

Gli scienziati pensano che la polvere lunare scateni una reazione infiammatoria a livello cellulare. Ma questa è soltanto un'ipotesi.

"Qualunque sia il meccanismo che permette alla polvere lunare di danneggiare la salute umana, i futuri coloni lunari dovranno prima trovare un modo per proteggersi dall'esposizione alle polveri sottili e poi colonizzare il satellite", ha aggiunto la Caston.

Vitaly Egorov, dipendente della società spaziale privata Dauria Aerospace, in un'intervista a RT ha spiegato che è vero che la polvere lunare è pericolosa per la salute umana, ma che questo non è l'unico ostacolo alla colonizzazione della Luna.

"L'assenza di gravità, la radiazione cosmica e l'assenza di ossigeno non permetteranno a una persona di rimanere a lungo sulla Luna. In linea di principio, non è molto adatta alle persone. Se parliamo di un futuro lontano, quindi, molto probabilmente, solo i robot potranno colonizzare la Luna. E se invece di essere umani… allora saranno principalmente impegnati in Marte e nell'orbita vicino alla Luna", ha spiegato Egorov.