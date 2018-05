Studenti ucraini svolgono praticantato in Crimea, aggirando l'SBU

Un gruppo di studenti del primo-terzo anno di università era nella penisola russa dal 27 aprile al 7 maggio. All'università sostengono che i giovani hanno svolto il praticantato in "turismo", nell'ambito del quale è previsto un percorso in montagna. L'amministrazione ha assicurato che la decisione sul viaggio degli studenti in Crimea è stata concordata con il servizio di sicurezza. Tuttavia, sostengono, che non hanno avuto il permesso per il viaggio.

"Il controllo dell'SBU nella regione di Sumy non ammette tirocini per studenti nelle regioni sotto sanzione, perché non è previsto dalla legge dell'Ucraina" scrive il giornale citando un portavoce del capo del servizio di sicurezza nella regione di Sumy, Oles Raput.

© Sputnik . Alexey Malgavko Ucraina: perché Kiev non può pretendere la Crimea

Dopo il colpo di stato in Ucraina nel 2014, in Crimea, ha avuto luogo un referendum, nel corso del quale ha votato per la riunificazione con la Russia oltre il 95 per cento degli abitanti della penisola.

Kiev ritiene ancora sua la regione, ma territorio temporaneamente occupato e richiede, per coloro che desiderano visitare la penisola, di concordare il viaggio con il servizio di sicurezza.