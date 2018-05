La maggior parte dei francesi non ha visto la torre Eiffel, ma il London Eye

Un sondaggio di due anni e mezzo, su un migliaio di francesi, ha mostrato che solo il 27% di loro sono stati al Louvre e il 23% nella Cattedrale di Notre Dame. La maggior parte di coloro che non hanno visitato questi luoghi, ha detto che lo ha fatto per l'eccessiva popolarità turistica. Per gli altri il deterrente è l'elevato costo del biglietto e recensioni negative dei conoscenti.

Uno dei luoghi più visitati dai francesi è Buckingham palace a Londra (44%), la Statua della Libertà a New York (28%), il Colosseo a Roma (21%) e la Sagrada Familia a Barcellona (20%).