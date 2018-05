Media USA confrontano armi ipersoniche della Russia, della Cina e degli USA

Gli USA non sono in ritardo rispetto a Russia e Cina nello sviluppo di armi ipersoniche, Washington si concentra sulla creazione di missili non nucleari, si legge nell'articolo dell'americana CNBC.

L'articolo sottolinea che, in precedenza, i militari americani hanno riconosciuto che Mosca e Pechino sono avanti in questo campo, hanno condotto test di successo delle armi ipersoniche. Così, l'ammiraglio Harry Harris ha apertamente dichiarato che gli USA sono in ritardo per lo sviluppo rispetto alla Cina in questo settore, il generale John Hiten ha ammesso che l'America non è pronta a rispondere ad attacchi con l'uso di missili ipersonici.

La CNBC cita il parere di un'esperta in materia di armi, Zoe Stanley Lockman, che è sicura, che gli USA sono impegnati "in una sfida più grande", della Russia o della Cina, i missili non nucleari devono con grande precisione colpire obiettivi più piccoli, mentre per i missili nucleari non è fondamentale. Gli USA possono essere avanti rispetto alla concorrenza, si legge nell'articolo. Così, lo specialista per la politica in materia di tecnologie nucleari della Fondazione Carnegie James Acton osserva che gli USA da tempo stanno sviluppando armi simili, un vantaggio di Washington.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Scarica il video Copia il link Ricevi il codice © Ruptly . Kinzhal

"Per esempio, nel programma americano ipersonico, un razzo è stato lanciato a 4 mila chilometri di distanza. Un missile simile cinese non ha volato per 2 mila chilometri di distanza", ha detto Acton. In precedenza si è appreso che il Pentagono ha stanziato 928 milioni di dollari per la creazione del prototipo ipersonico di un missile da crociera per l'aviazione USA. Il contratto con la società Lockheed Martin implica lo sviluppo di un prototipo entro il 2023.

Il primo marzo, il presidente Vladimir Putin, in un messaggio all'Assemblea Federale ha introdotto nuovi tipi di armi russe, che non hanno eguali nel mondo. Si tratta del complesso missilistico "Sarmat", un razzo nucleare alato "Burevesnik", il complesso del razzo complesso "Kinzhal", le armi laser. Inoltre, il presidente ha parlato della creazione di armi ipersoniche, del sistema "Avangard", in grado di volare negli strati densi dell'atmosfera a distanza intercontinentale a una velocità che supera il numero di Mach più di venti volte.