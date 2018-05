Polizia militare russa pattuglia la parte meridionale di Damasco

I militari della polizia pattugliano le zone di Beit Sachm, Sidi Mikdat, Babbila e Yalda. Le forze dell'ordine lungo le strade principali dei quartieri lavorano a piedi o con pattuglie motorizzate, le unità di polizia militare sono attive senza sosta. Con la popolazione è stabilita interazione.

In precedenza è stato riferito che, nel quadro degli accordi con il Centro russo per la riconciliazione, dall'ottavo giorno di maggio dalla parte meridionale di Damasco 3,2 mila militanti e di oltre cinque mila membri delle loro famiglie sono stati allontanati. Una piccola parte del territorio dei quartieri meridionali di Damasco rimane sotto il controllo dei terroristi dell'ISIS. Le truppe governative in Siria compiono un'operazione speciale per distruggere i terroristi.

Nel mese di aprile dai militanti sono stati liberati territori della zona di Ghouta est nei pressi di Damasco e a Kalamuna est.