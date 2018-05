Ambientalisti: ricorso alla risoluzione della Finlandia per costruzione Nord Stream 2

I rappresentanti dell'organizzazione ambientalista ClientEarth hanno fatto ricorso al tribunale finlandese di Vaasa per l'autorizzazione da parte delle autorità del paese per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, riferisce il canale polacco TVP.

Si tratta di un tratto di gasdotto di 374 km, su territorio finlandese. Come ha dichiarato il capo di ClientEarth in Europa Centrale e Orientale Marcin Stolkevich, l'organizzazione intende dimostrare che la costruzione del Nord Stream — 2 porterà a conseguenze negative per l'ambiente. In precedenza gli ambientalisti tedeschi dall'Unione per la protezione della natura in Germania hanno tentato di ottenere la decisione del tribunale, per impedire la costruzione del Nord Stream — 2 nel golfo di Greifswald.

Gli esperti hanno ripetutamente detto che il Nord Stream — 2 non è una minaccia per l'ambiente. Così, il vice direttore generale per i progetti del gas del Fondo nazionale per la sicurezza energetica Alex Grivach ha osservato che si conferma, in particolare, la realizzazione del progetto "Nord Stream", nell'ambito del quale sono state condotte tante attività ambientali sul Baltico, intraprese da tutti i paesi della regione messi insieme.

Il progetto Nord Stream — 2 prevede la costruzione di due tubi di una potenza totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il tubo dalla costa della Russia attraverso il mar Baltico, arriva in Germania, vicino all'attuale "Nord Stream". Contro il progetto si esprimono alcuni paesi, tra cui l'Ucraina, che ha paura di perdere proventi dal transito del gas russo, e gli USA che hanno piani ambiziosi per l'esportazione del loro gas in Europa.

Alla fine di marzo, l'autorizzazione per la costruzione del Nord Stream — 2 è stata data dalla Germania, nel mese di aprile dalla Finlandia.