NI: il "più mortale" caccia russo

L'editorialista della rivista The National Interest Zachary Kek ha definito il Su-35 il più avanzato caccia russo.

L'esperto osserva che, in precedenza, gli aerei erano nell'esercito Popolare di liberazione cinese. Per contratto la Russia darà al partner cinese 24 caccia entro il 2019. L'esercito popolare ha già ricevuto 14 Su-35, uno dei velivoli è stato utilizzato per esercitazioni nel Mar Cinese meridionale.

© Foto : ministero della Difesa russo Il Sukhoi Su-35 in volo

Secondo l'analista, il caccia russo è in grado di cambiare gli equilibri di potere nella regione, dove la Cina e partner asiatici degli USA hanno differenti confini e aree di responsabilità. Per Pechino sono importanti i veloci Su-35 e la manovrabilità del velivolo: è più veloce dell'americano F-35 ed è in grado di attaccare sotto diverse angolazioni.

Inoltre, in passato era difficile sorvegliare acque così vaste (più di 3 milioni di chilometri quadrati) nel Mar Cinese meridionale, ma la distanza di volo del Su-35 può aiutare Pechino a risolvere il problema, aggiunge Kek. Il Su-35 è un caccia multiuso di quarta generazione con motori con controllo del vettore. In esso è utilizzata la tecnologia di quinta generazione, che garantisce superiorità di combattenti con una classe simile.