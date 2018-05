In Armenia formato il nuovo governo

Sabato per decreto del presidente, il vice-primo ministro nominato è Mher Grigoryan, il ministro del lavoro e politiche sociali è il deputato della fazione "Elk" Mane Tandiljan, il ministro delle finanze è l'ex tesoriere del paese Atom Zhandzygasjan, il ministro della giustizia è il deputato del parlamento della fazione "Elk" Аrtak Zainaljan, il ministro della sanità è Arsen Torosjan, che non ha ricoperto in precedenza incarichi statali.

Il ministro dell'agricoltura è l'ex governatore di Shirak Arthur Khachatryan, il ministro dello sviluppo economico e degli investimenti è l'ex-capo del dipartimento della protezione della natura Azvik Minassian, entrambi del partito "Dashnak". Il ministro dello sport e gioventù è l'ex capo di uno degli uffici competenti Lavon Vagradjan, il direttore del Ministero delle Emergenze è l'ex capo del ministero dello sport Gracian Rostomjan.

Il ministro delle infrastrutture energetiche e delle risorse naturali è diventato Arthur Grigoryan, il ministro della cultura è Lilith Makunz, ministro per la conservazione della natura è Eric Grigoryan, il ministro dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è Ashot Akopian.

In precedenza è stato riferito che ministero degli esteri è Zorab Mnazakanjan.