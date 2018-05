La Corea de Nord ha deciso di chiudere il poligono nucleare di Punggye-ri

Si prevede di distruggere completamente l'ingresso al campo di allenamento e alle sue strutture, di ritirare tutti gli scienziati e personale di sicurezza. La miniera si farà esplodere, poi verranno demoliti gli edifici dell'istituto di ricerca, i posti di guardia e altri oggetti.

Come trasmette l'agenzia, all'evento saranno in grado di assistere i giornalisti provenienti da Corea del Sud, Cina, USA, Regno Unito e Russia, arriveranno in un apposito centro stampa a Wonsan con volo speciale da Pechino, al poligono li porterà un treno speciale. Sul posto i giornalisti saranno in grado di assistere all'intero processo di liquidazione.

Nuovo corso di Pyongyang

I test nucleari sono stati a lungo un ostacolo nelle relazioni di Pyongyang e i suoi avversari. Gli USA e gli alleati da molti anni hanno attivato sanzioni politiche, reagendo ai lanci con nuove restrizioni.

Tuttavia, alla fine di aprile, la Corea del Nord ha proclamato un nuovo percorso strategico, ha rifiutato di fare ulteriori test nucleari e missilistici, per concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo dell'economia. Quindi, sostiene a Pyongyang, la Corea del Nord si unisce agli sforzi internazionali per una completa cessazione dei test nucleari, che riconosce come una parte importante del disarmo nucleare globale.

Come ha dichiarato il leader nordcoreano Kim Jong-un, la necessità dei lanci finirà dopo che la Corea del Nord avrà completato la dismessa delle armi nucleari. In questo modo, ha aggiunto, il poligono ha esaurito la sua missione.