USAID: all'Ucraina 125 milioni di dollari per lo sviluppo dell'economia in Donbass

L'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) fornisce assistenza all'Ucraina con 125 milioni di dollari per lo sviluppo dell'economia del Donbass, si legge in un dispaccio dell'agenzia su Facebook.

Nel messaggio si afferma che martedì prossimo a Sloviansk, per questo motivo si terrà una conferenza stampa congiunta con il vice amministratore e capo dell'ufficio USAID per gli affari dei paesi Europei ed Eurasiatici Brok Birman, il rappresentante speciale del dipartimento di stato per le questioni dell'Ucraina Kurt Volker e l'ambasciatrice degli USA in Ucraina Marie Jovanovic. Si legge che "sarà annunciata una concessione di aiuto supplementare pari a 125 milioni di dollari".

"Questa ulteriore assistenza tecnica sarà finalizzata alla ulteriore stabilizzazione e mobilitazione delle comunità ucraina nella regione, per migliorare la stabilità dell'economia locale e accelerare il suo sviluppo", si legge in un dispaccio dell'agenzia.

USAID collabora con l'Ucraina da 25 anni e ora supporta l'attuazione della riforma del settore finanziario in Ucraina, fornisce assistenza tecnica e finanziaria. In precedenza, Volker ha confermato che la prossima settimana si recherà in visita in Donbass, per esaminare la situazione. Secondo Kiev, arriverà in Ucraina il 14 maggio.