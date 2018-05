Pubblicati FOTO E VIDEO del Panzir distrutto da Israele in Siria

In rete è apparso il video con i missili Spike NLOS, in cui si vede l'attacco al complesso anti-aereo Panzir C in Siria.

Poi la foto del mezzo l'ha pubblicata su Twitter il giornalista Aleksandr Kotz. A giudicare dalla didascalia alla foto, il mezzo è stato disarmato. Secondo il corrispondente di guerra, è bruciato. Inoltre, il mezzo non si trovava in posizione di combattimento.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

​"Cioè, semplicemente non aveva nulla contro cui combattere, aspettava di essere ricaricato" ha notato Kotz.

L'ufficio stampa dell'Esercito di difesa di Israele ha pubblicato il video con i missili Spike NLOS, in cui si vede l'attacco al Panzir in Siria. In seguito all'impatto sul mezzo iraniano sono morte tre persone, ci sono stati due feriti. In precedenza, le forze armate israeliane hanno riferito che nella notte di giovedì l'aviazione del paese ha inferto attacchi contro la Siria in risposta al fuoco di terra. Tra gli obiettivi c'erano decine di oggetti d'interesse iraniani delle formazioni "Al-Quds", l'esercito israeliano ha detto che ha avvertito la controparte russa della loro azione.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Scarica il video Copia il link Ricevi il codice © Ruptly . Israele attacca basi in Siria

Gli esperti hanno osservato in precedenza, che il militare israeliano è riuscito a distruggere il mezzo perché non era in stato di allerta. Il complesso missilistico russo Panzir è stato progettato per copertura media per attacchi civili e militari, con mezzi di attacco aereo, il complesso è in grado di esercitare una protezione complessiva da minacce di terra e di mare.