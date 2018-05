Godard: siate più gentili nei confronti della Russia

Quest'anno Godard, che non una volta sola ha presentato i suoi film al festival di Cannes, che è stato uno dei leader della protesta nel 1968, per cui non ebbe accesso alla rassegna, presenta in concorso il film "l'immagine e il discorso". Il film è costituito da frammenti diversi del cinema mondiale, tra cui quello russo.

"La Russia è un paese in cui si sono verificate due principali rivoluzioni. Non posso parlare della Russia contemporanea e del signor Putin, perché non lo conosco, e sono interessato ad altre cose" ha detto Godard, rispondendo alla domanda sul perché nel suo nuovo film ci sono molti riferimenti russi.

Egli ha sottolineato che nel suo precedente film "Addio, discorso" richiama l'attenzione sul fatto che si cerca di categorizzare la Russia costantemente come Europa o Asia, ma nel momento in cui accadrà, cesserà di esistere.

"La Russia è una cosa che mi tocca. Dobbiamo essere più gentili verso la Russia. Così, Dostoevskij dice che non abbiamo bisogno di chiedere molto all'anima, dobbiamo essere gentili e compassionevoli. E ho sempre intenzione di trattare con la Russia" ha aggiunto il regista.

Il festival di Cannes si terrà dall'8 al 20 maggio. Quest'anno in concorso nella principale rassegna ci sono 21 film da Iran, Spagna, USA, Cina, Corea, Francia, Turchia. La Russia è rappresentata da due film: "Estate" di Kirill Serebrennikov, "Aika" di Sergey Dvortsev.