Generale americano afferma che la Russia comprende solo la forza

"La Russia è un grande Paese con una grande storia e popolo, ma rispettano solo la forza. Se la nostra alleanza non dimostra unità e determinazione, non faremo altro che incoraggiare la sua aggressività", ha dichiarato Hodges in un'intervista al canale televisivo polacco TVN24.

Secondo il generale, l'obiettivo di Mosca è quello di minare i principi dell'Unione Europea e della NATO e convincere i membri dell'alleanza dell'incapacità del blocco militare occidentale di proteggerli.

"Questo significa che abbiamo a che fare con una guerra ibrida, la disinformazione, la minaccia nucleare ed attacchi terroristici informatici", ha affermato.

Il generale ha aggiunto che la Russia considera suo dovere proteggere i suoi cittadini all'estero, il che, secondo Hodges, potrebbe fungere da motivo per una rapida invasione dei Paesi baltici o della Polonia.

"Come possiamo impedire alla Russia di commettere un errore così grave? L'alleanza sta cercando di aumentare la velocità della nostra reazione. Quello che sta facendo la Polonia in termini di modernizzazione aumenterà il nostro potenziale… Dobbiamo mostrare alla Russia che possiamo muoverci rapidamente o velocemente come loro. Solo in questo caso potremo avere lo stesso rapporto come durante la guerra fredda", ha dichiarato il generale.