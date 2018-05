USA segnalano intercettamento di 2 bombardieri strategici russi vicino Alaska

I caccia americani F-22 hanno intercettato 2 bombardieri strategici russi Tu-95 nello spazio aereo internazionale nei pressi dell'Alaska. Lo ha riportato la CNN con riferimento al comando delle forze di difesa aerospaziale in Nord America.

"Due F-22 dislocati nelle basi in Alaska hanno intercettato ed identificato due bombardieri russi a lungo raggio Tu-95 mentre volavano nella zona di tiro della contraerea in prossimità delle coste occidentali dell'Alaska vicino alle isole Aleutine", — si afferma in un comunicato del comando militare statunitense.

È stato riferito che i caccia hanno "intercettato e seguito" i bombardieri russi fino al loro allontanamento dalla zona di tiro della contraerea.

Si sottolinea che gli aerei russi non hanno violato lo spazio aereo statunitense.

In precedenza il ministero della Difesa russo aveva riferito che i bombardieri strategici Tu-95MS e gli aerei antisommergibile russi Tu-142 della Marina militare russa avevano effettuato voli programmati nella zona artica, tra i mari di Bering e Okhotsk. Durante il volo gli equipaggi dei bombardieri e degli aerei antisommergibile hanno elaborato le manovre per il rifornimento in aria.