Sarman Sayed Safiollah, capo di una stazione di polizia di mille dipendenti, ha spiegato che i militari afghani preferiscono i fucili d'assalto Kalashnikov per la loro semplicità d'uso.

"I poliziotti sono più interessati al Kalashnikov che a qualsiasi altra arma. La ragione di questa tendenza è che hanno familiarità con quest'arma. Il Kalashnikov è facile da usare, e sul campo di battaglia non sbaglia. I miei sottoposti usano i Kalashnikov… il Kalashnikov non ha mai fallito", ha raccontato Safiollah.

Secondo il generale della polizia afgana Zalamai Wardak, anch'egli convinto della superiorità delle armi russe su quelle americane, gli Stati Uniti stanno sostituendo le armi alle forze dell'ordine locali solo per commercializzare i loro prodotti militari.

"Le armi russe sono migliori di quelle americane. I paesi occidentali non vogliono che l'esercito afgano usi armi russe, perché facili da riparare e riutilizzare. Gli Stati Uniti ritirarono tutte le armi russe dell'esercito afghano per l'aggiornamento del programma, e in cambio ci danno armi scadenti. Nel nostro paese l'economia è debole. Lavora per i paesi occidentali", ha detto il generale.

Secondo Wardak, i paesi occidentali stanno cercando di utilizzare il mercato afgano per far crescere la loro economia. Un lotto di armi americane è venduta in Afghanistan al prezzo di tre lotti di armi russe, sostiene il generale, perché la qualità è molto inferiore.