In Iran hanno minacciato di "radere al suolo" Tel Aviv

"Non vogliamo il nucleare, ma, al contrario, la nostra politica è una politica di contenimento, in questa direzione ogni giorno la potenza dell'Iran cresce, Israele per questa forza non riuscirà a dormire. Se si comporterà spericolatamente, radiamo al suolo la terra di Tel Aviv e Haifa" ha detto Khatami.

Ieri Israele ha attaccato decine di oggetti iraniani in territorio siriano delle formazioni "Al-Quds". Nell'Esercito di difesa di Israele hanno dichiarato che questa è stata una risposta al lancio di razzi iraniani dalle posizioni in Siria, hanno aggiunto che in anticipo hanno detto dell'attacco ai militari russi. In Iran sostengono che non hanno compiuto l'attacco che è stato pretesto di una risposta in Siria per l'aggressione israeliana.

Al ministero degli esteri russo hanno sottolineato che questa situazione genera preoccupazione, e hanno invitato tutte le parti alla moderazione.