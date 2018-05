Nominate le regioni per la creazione di banche islamiche in Russia

Il progetto deve essere sviluppato alla fine di giugno, ha detto il consigliere del vice presidente della più grande banca russa Bekam Hurban-Zadeh, a margine del vertice economico internazionale "Russia — il mondo Islamico: Kazan Summit 2018".

"Oggi vediamo tre regioni pilota, la repubblica del Tatarstan, la repubblica Cecena e la repubblica Baschiria" ha risposto a chi chiedeva in quale regione della Russia si aprirà la banca islamica.

Egli ha aggiunto che la data esatta di inizio del funzionamento di questa banca dipende, tra l'altro, dalla società di consulenza KPMG, dal centro di sviluppo Sberbank.

"Fino alla fine di giugno abbiamo bisogno di completare il progetto con la società KPMG, poi si deciderà del progetto pilota di banca islamica", ha detto.

Ricordiamo che nel mese di gennaio 2018 il vice presidente del consiglio dell'amministrazione di Sberbank Oleg Ganeev ha riferito che la "finestra islamica" per il servizio clienti può apparire nella banca molto presto. In precedenza, il giornale Sgljad ha dettagliatamente spiegato come la metodologia di banca islamica può aiutare la Russia a compensare per la perdita delle sanzioni.