Russia pronta a supportare i paesi dell'organizzazione della cooperazione islamica

La Russia è pronta a supportare i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione islamica sul mercato russo, per questo sono state create tutte le condizioni, ha detto il vice ministro dell'industria e del commercio della Federazione russa Georgy Kalamanov.

"Per invitare i nostri partner in Russia, credo, abbiamo creato ora tutte le condizioni possibili. Noi, naturalmente, stiamo continuando a lavorare, ma le condizioni sono state create. Quindi siamo tutti in attesa, lo stato è pronto a fornire supporto a tutte le aziende che vengono in Russia" ha detto alla sessione plenaria del vertice "Russia — il mondo islamico: KazanSummit".

Il vice capo dell'industria e del commercio ha sottolineato che il commercio con i paesi dell'Organizzazione per la cooperazione islamica è di circa 75 miliardi di dollari, l'esportazione è di circa 58 miliardi di dollari, l'importazione di 17 miliardi. Secondo lui i principali partner commerciali della Russia sono la Turchia, Kazakistan e l'Egitto.

"Tra Vnesheconombank, il centro esportazione russo, Roseconibank, Eksar c'è un sistema a sostegno dell'esportazione. Pertanto, i colleghi sono sempre pronti a sostenere l'esportazione della produzione all'estero, ma anche a supportare i colleghi per gli investimenti nella Federazione Russa", ha aggiunto il vice ministro, che ha anche osservato un trend positivo nella fornitura di prodotti ai paesi dell'Organizzazione e lo stesso fenomeno in direzione opposta. "Speriamo di mantenerlo in futuro", ha sottolineato.

Il vertice internazionale della Russia e dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione islamica KazanSummit si svolge a Kazan dal 2009. Lo scopo del forum è quello di rafforzare i rapporti economico-commerciali, tecnico-scientifici, sociali e culturali tra la Russia e i paesi dell'Organizzazione di cooperazione islamica. Quest'anno il KazanSummit avviene dal 10 al 12 maggio, partecipano circa 3 mila rappresentanti di organizzazioni internazionali, di governi, istituzioni finanziarie, ambasciate, dei parlamenti, delle imprese provenienti da oltre 50 paesi. Tema chiave del vertice di quest'anno è lo stile di vita.