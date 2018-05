Fossa delle Marianne: per la prima volta trovato un sacchetto di plastica

Il ritrovamento è stato fatto nell'ambito del progetto giapponese dell'agenzia delle scienze e tecnologie per lo studio della terra e del mare JAMSTEC, i dettagli sono stati illustrati in un articolo sulla rivista Marine Policy.

Secondo i ricercatori, il ritrovamento illustra chiaramente la portata di inquinamento del mare. In soli 30 anni di lavoro nell'ambito del progetto, i ricercatori hanno scoperto più di 3.000 pezzi di spazzatura nelle zone più profonde dell'oceano. In questo periodo più di 5000 volte sul fondo dei mari e degli oceani sono andati subacquei o sono stati inviati mezzi in acque profonde. Più di un terzo del numero totale dei ritrovamenti è di micro-plastica, piccole particelle di plastica, di confezioni monouso. Più della metà dei frammenti di detriti, si trova a una profondità di oltre 6000 km.

La prevalenza dei rifiuti è di metallo, ovvero più di un quarto del numero totale dei ritrovamenti. Nel 17% dei casi nelle vicinanze sono stati avvistati animali in acque profonde. Gli scienziati temono che l'inquinamento possa causare danni irreparabili agli. ecosistemi.