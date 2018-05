La Merkel ha invitato l'Europa a smettere di fare affidamento sugli USA

"Gli USA non possono più proteggerci, l'Europa deve prendere il suo destino nelle proprie mani, questa è la nostra sfida per il futuro", ha detto la Merkel in concomitanza con l'uscita degli USA dall'accordo iraniano.

Il presidente francese, Emmanuel Macron su Twitter ha pubblicato un messaggio riguardo il dispiacere di Francia, Germania e Regno Unito per la decisione USA di uscire dalla Condivisione del piano di azione per il programma nucleare iraniano. Martedì il leader americano Donald Trump ha dichiarato l'uscita degli USA dall'accordo per l'Iran, raggiunto da sei mediatori internazionali e ha annunciato il ripristino di tutte le sanzioni nei confronti di Teheran, sospese in precedenza.

L'Iran e i mediatori internazionali (Russia, USA, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) nel 2015 hanno firmato un documento per risolvere la questione nucleare iraniana. Le parti dell'accordo hanno adottato un piano Comune di azione globale. La sua esecuzione ha fatto cadere le sanzioni economiche e finanziarie da parte del Consiglio di sicurezza, di USA e dell'Unione Europea, verso Teheran.