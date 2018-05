Nell'hotel giapponese dove si può vedere il futuro (VIDEO)

E nelle stanze con i comandi vocali è possibile aprire le tende e accendere la luce. L' hotel Henn o "Strano" si trova nel sud-ovest del Giappone. I robot fanno la maggior parte del lavoro della struttura, ad esempio, la mano robotica apre i cassetti, che vengono utilizzati per memorizzare i valori e poi li mette a posto, riporta Euronews.

Ma la gente ancora lavora nella protezione per assicurarsi che nessuno scappi con un costoso robot; le macchine non hanno ancora imparato a fare il letto. Invece che chiavi elettroniche, si utilizza la funzione di riconoscimento del volto, perché i robot non sono molto bravi a trovare le chiavi.

L'uso di macchine consente ai proprietari della struttura di ridurre notevolmente i costi di manodopera. Per le nuove tecnologie la gestione dell'hotel ha ridotto la tariffa è di 2-3 volte rispetto al normale in Giappone. Il giornale "Il mio Pianeta" ha riferito che hanno insegnato al robot sessuale per donne a scherzare.