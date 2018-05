Guatemala chiede a Svezia e Venezuela di ritirare i loro ambasciatori

"Gli ambasciatori Anders Compass e Elena Alicia Salcedo Poleo, nello svolgimento delle proprie funzioni, hanno commesso azioni che interferiscono negli affari interni dello stato del Guatemala e non sono coerenti con la politica estera del paese, ai governi di Svezia e Repubblica Bolivariana del Venezuela sono state inviate le richieste per il loro richiamo", si legge in un comunicato del ministero degli esteri.

L'autorità guatemalteca non chiarisce di cosa sono accusati gli ambasciatori dei due paesi, il governo del Guatemala sottolinea che il discorso sull'annuncio sui due diplomatici dichiarati persona non grata non ci sarà ed è in attesa da Stoccolma e Caracas per proposte di nuove nomine di ambasciatori.