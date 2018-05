N-TV: Putin e i suoi successi politici hanno dato alla Russia potere e influenza mondiali

Putin negli ultimi anni ha ottenuto importanti successi in politica estera, come l’intervento in Siria e l’unificazione della Crimea. Ne ha parlato il canale televisivo tedesco N-TV.

Vladimir Putin è ora all'apice del potere, afferma N-TV sul suo sito web. Ha 65 anni e nel suo paese è leader politico indiscusso da 18 anni. Dai tempi di Stalin, nessun politico sovietico o russo è stato al potere per tanto tempo. L'emittente osserva che Putin è "sopravvissuto" a tutti i suoi colleghi: Clinton, Bush, Obama "e sopravviverà anche a Trump e alla Merkel".

Nelle ultime elezioni presidenziali, Putin ha ottenuto il 77% dei voti: la conferma che continua a godere del pieno sostegno del popolo russo.Putin, osserva l'autore, è rispettato per aver stabilizzato il paese dopo il caos post-comunista e per aver raggiunto il successo economico e sociale.

"Il putinismo con il suo nazionalismo volutamente riscaldato e supporto — per interesse politico — della Chiesa ortodossa ha formato la nuova coscienza collettiva della Russia moderna", afferma l'autore.

Egli dipinge lo stile di Putin è come un misto di "repressione poliziesca, democrazia ostentata e spavalderia", "colui che minaccia il suo potere si ritrova presto in prigione". Per questo, sempre secondo l'autore, la Russia non può essere definita uno stato democratico di diritto, in quanto "la libertà di espressione, i diritti delle minoranze, dei cittadini e quelli umani sono subordinati ai capricci del Cremlino".

Eppure, continua la pubblicazione, vale la pena di riconoscere che Putin è stato in grado di raggiungere il successo:superando la crisi economica, concludendo nuove alleanze, aumentando l'influenza russa sulla scena mondiale. I conflitti in Siria e in Ucraina, poi, gli hanno permesso di restituire alla Russia lo status di potenza mondiale.

Inoltre la comunità internazionale sembra essersi rassegnata all'annessione della Crimea, sostiene l'autore, dal momento che i diplomatici occidentali sono sempre più inclini a lasciare la penisola alla Russia.

E a Berlino, i politici hanno iniziato a pensare a come negoziare con Putin e trovare una soluzione diplomatica alla situazione di crisi. Il cancelliere Angela Merkel sta attualmente valutando opportunità per migliorare i rapporti con Mosca. Berlino dovrà essere risolto; "e Putin vincerà", conclude l'autore.