Spazzatura ucraina ricopre fiume in Slovacchia (VIDEO)

Lo segnala il sito "Mukachevo.net".

Bodrog è l'affluente del fiume Latorica, che dalla Transcarpazia si snoda lungo la Slovacchia e l'Ungheria. Gli ambientalisti sono convinti che la spazzatura provenga dall'Ucraina.

Secondo gli esperti di tutela delle risorse idriche, se nei prossimi giorni a seguito delle piogge il livello dell'acqua salirà, l'accumulo di spazzatura minaccerà l'Ungheria.

Il cittadino ungherese Peter Csaszar, uno dei primi ad aver pubblicato le foto del fiume saturo di rifiuti nei social network, ha osservato che l'Ucraina "non può nemmeno risolvere il problema con il trasporto di passeggeri, per non parlare della raccolta differenziata dei rifiuti."