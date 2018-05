Maggior parte dei russi sicuri, nel mondo la Russia è rispettata

In maggioranza i russi ritengono che il proprio Paese sia rispettato nel mondo, emerge dai dati di un sondaggio della fondazione “Opinione Pubblica” finito a disposizione di Sputnik.

Alla domanda dei sociologi "pensa che la Russia sia rispettata o non rispettata nel mondo?", il 73% degli intervistati ha risposto positivamente. Pensa di no il 16%, mentre l'11% non è riuscito a dare una risposta.

I sociologi hanno inoltre chiesto agli intervistati di rispondere alla domanda se, secondo loro, la Russia fa paura nel mondo. La maggior parte degli intervistati (81%) ritiene che la Russia sia temuta, l'11% la pensa al contrario, mentre l'8% non ha potuto rispondere.

Il sondaggio si è svolto il 28 e 29 aprile in 53 regioni russe; sono state intervistate 1.500 persone.