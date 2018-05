M.O: Razzi iraniani contro Golan, Israele attacca basi in Siria

Aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid durante la notte contro le posizioni iraniane in Siria, sparando dozzine di missili nel territorio siriano in risposta a un lancio di razzi iraniani contro installazioni militari sulle alture del Golan: lo ha riferito l'esercito israeliano.

"Le forze di difesa israeliane — si legge in una nota — hanno attaccato decine di obiettivi militari appartenenti alla milizia iraniana al-Quds nel territorio siriano".

L'esercito israeliano ha detto che tutti i jet che hanno preso parte ai raid sono rientrati alle loro basi. Secondo l'esercito, i razzi iraniani che hanno causato la rappresaglia israeliana non hanno causato vittime.

L'esercito israeliano ha detto di non volere un'escalation con Teheran.

"Restiamo in allerta e vigili e monitoriamo l'attività iraniana in Siria — ha detto ai giornalisti il portavoce militare Jonathan Conricus —. Non vogliamo aggravare la situazione, ma risponderemo a un nuovo attacco iraniano, siamo pronti a dare una risposta potente, mettiamo in guardia gli iraniani".

Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato che il presunto attacco iraniano dalla Siria ha dimostrato che l'Iran rappresenta una minaccia per Israele e la stabilità regionale. L'esercito israeliano ha detto che non avrebbe permesso alla "minaccia iraniana di stabilirsi in Siria" e che avrebbe ritenuto la Siria responsabile di eventuali future provocazioni.