Macron assicura Rouhani, Parigi continuerà a rispettare l'accordo con l'Iran

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conversazione telefonica con il leader iraniano Hassan Rohani ha detto che Parigi ha intenzione di rispettare l'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015, si legge in un comunicato dell'Eliseo.

"Il presidente francese ha ricordato la dichiarazione congiunta dei capi di stato e dei governi di Francia, Regno Unito e Germania sull'intenzione della Francia di continuare ad osservare il contratto per il programma nucleare iraniano in tutti i suoi aspetti. E ha sottolineato l'importanza per l'Iran di fare lo stesso", si legge nel documento.

In precedenza, i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna hanno esortato l'Iran a "mostrare moderazione" in risposta alla decisione USA di uscire dall'accordo nucleare.