May non esclude aumento di finanziamento ai "Caschi Bianchi"

La premier Theresa May, parlando mercoledì in Parlamento, non ha escluso un aumento di finanziamento all'attività dei "Caschi Bianchi" sullo sfondo della decisione USA di rivedere i programmi di assistenza in Siria.

In precedenza, il canale tv CBS ha riferito che il Dipartimento di Stato USA ha congelato il finanziamento attivo in Siria dell'organizzazione "Caschi Bianchi". Secondo il canale, la quota USA nel finanziamento per i "Caschi Bianchi" è di circa un terzo del bilancio del gruppo, in guerra contro il governo siriano. Il finanziamento dell'organizzazione è cessato nelle "ultime settimane" e si trova "sotto revisione".

Il portavoce del Dipartimento USA a sua volta, ha detto a Sputnik che gli Stati Uniti stanno rivedendo il programma di aiuti per la Siria, su richiesta del presidente Donald Trump, tra i temi c'è il supporto ai "Caschi Bianchi", ma ha detto che gli Stati Uniti si aspettano che l'organizzazione continuerà il suo lavoro in Siria.

"Riconosciamo molto importante il prezioso lavoro che svolgono i "Caschi Bianchi", che hanno mostrato grande coraggio, che lavorano in condizioni difficili. Sosteniamo e continueremo a sostenere il loro lavoro, il ministro per lo sviluppo internazionale esaminerà la questione di questo sostegno", ha detto May rispondendo alla domanda di uno dei deputati riguardo la necessità di aumentare il finanziamento a causa delle azioni USA.