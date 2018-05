Cina: test al nuovo caccia di quinta generazione

Ha anche aggiunto che l'adozione nelle forze aeree del paese del Jian-20 ha permesso di migliorare le abilità della composizione di combattimento di volo, regolarmente tenuta durante l'allenamento in condizioni che simulano un vero atto di guerra. Secondo lui, gli insegnamenti marziali sono stati combinati, hanno partecipato anche i caccia J-16 e J-10C.

"Le esercitazioni giocano un ruolo importante nel mantenere e migliorare le capacità di combattimento dell'Aeronautica cinese, ricevere in servizio il caccia J-20 e farlo partecipare a missioni per i test aiuterà meglio l'aviazione a svolgere le proprie funzioni di tutela della sovranità nazionale, sicurezza e integrità territoriale della Cina", ha dichiarato il responsabile.

La Cina ha presentato il Jian-20 al pubblico due anni fa nell'ambito del salone aerospaziale Airshow China 2016 a Zhuhai, provincia del Guangdong. Dello sviluppo del caccia si occupa la società Chengdu Aircraft Industry Corporation. Ha fatto il primo volo di prova all'inizio del 2011.

Oltre al Jian-20 la Cina sta continuando lo sviluppo del caccia di quinta generazione "Jian-31" (J-31). Come ha detto in precedenza, il capo del dipartimento dell'Aeronautica russa Sergei Kornev, il caccia cinese di esportazione di quinta generazione J-31 volerà in Russia con il motore RD-93. Il caccia J-31 per la prima volta ha volato il 31 ottobre 2012, ora continua il suo miglioramento.