Polonia: il finanziamento di Nord stream 2 è illegale

Il dipartimento polacco per la tutela della concorrenza e dei consumatori (UOKIK) ha accusato la Gazprom e cinque altre organizzazioni internazionali per il finanziamento del gasdotto Nord stream 2.

Lo ha dichiarato il presidente del dipartimento Marek Nehchal in una conferenza stampa a Varsavia. Secondo lui, l'agenzia dispone dei " documenti che hanno permesso di presentare la denuncia".

Marek Nehchal ha sottolineato "segni di violazione delle norme antitrust", anche in assenza di consenso da parte del regolatore polacco. Gazprom e altre cinque aziende interessate hanno già ricevuto la decisione dell'UOKIK, hanno 21 giorni per dare spiegazioni, ha aggiunto il portavoce del dipartimento.

Nord stream 2

Il progetto prevede la costruzione di due tubi di una capienza totale di 55 miliardi di metri cubi di gas annuo, i tubi dalla costa della Russia attraversano il mar Baltico, fino alla Germania, accanto all'attuale Nord stream. Il permesso di costruzione è stato già rilasciato da Germania e Finlandia.

L'operatore del progetto Nord Stream 2 AG nei prossimi mesi è in attesa di autorizzazione da Russia, Svezia e Danimarca.

Contro il gasdotto ci sono alcuni stati, in particolare l'Ucraina, che teme di perdere il reddito dal transito di gas russo. La Lettonia, la Lituania e la Polonia insieme hanno dichiarato disapprovazione per la costruzione del Nord stream 2. I loro leader sono sicuri che si tratta di un progetto politico. Non contenti dei piani di costruzione del gasdotto sono gli USA, che hanno ambiziose intenzioni per l'esportazione del loro gas in Europa.