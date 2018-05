L'SBU ucraino ha espulso le corrispondenti di Pervy Kanal e VGTRK Valentina Solovyova ed Olga Yurieva. Lo si afferma in un comunicato dei servizi segreti ucraini.

"I collaboratori del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina hanno scoperto che le corrispondenti speciali di Pervy Kanal e VGTRK erano a Kiev in missione per preparare storie tendenziose sulle celebrazioni in Ucraina del Giorno della Vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale," — si legge nel comunicato.

L'SBU ha accusato le corrispondenti di presunte attività propagandistiche e di danni alla sicurezza nazionale.