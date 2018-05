NYT: Trump riferisce a Macron dell'uscita dall'accordo iraniano

Il presidente Donald Trump ha detto al presidente francese Macron che gli USA abbandonano l'accordo iraniano per il programma nucleare, scrive il New York Times citando una fonte.

"Il presidente Trump ha detto al presidente francese Macron martedì mattina, che prevede di annunciare l'uscita degli USA dall'accordo nucleare con l'Iran", scrive il quotidiano.

Inoltre, come ha detto una fonte del giornale, "gli USA si stanno preparando per ripristinare tutte le sanzioni, la cui azione è stata sospesa nel quadro dell'accordo nucleare, e di introdurre ulteriori sanzioni economiche".

© AP Photo / Alex Brandon Gli USA si ritirano dall'accordo nucleare con l'Iran (VIDEO)

Trump ha pianificato di fare la dichiarazione sull'Iran oggi alle 20.

In precedenza il presidente francese, Emmanuel Macron ha presentato il suo piano per la conclusione di un nuovo accordo con l'Iran, che doveva diventare un'alternativa all'attuale. Il progetto di trattato, secondo lui, contiene quattro principali disposizioni: il blocco del programma nucleare e balistico fino al 2025, il divieto di attività di ricerca, associata a materiali radioattivi, nonché la creazione di condizioni per la stabilità politica nella regione.

Il presidente francese ha anche avvertito il collega americano, che il rifiuto di un accordo nucleare con l'Iran "aprirà il vaso di Pandora".

"Può esserci una guerra", ha detto in un'intervista a Spiegel.

Allo stesso tempo, il presidente francese ha espresso il dubbio che il presidente americano cerchi di innescare un nuovo conflitto.