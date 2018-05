Cina-Corea del Nord, il presidente Xi Jinping incontra Kim Jong Un a Dalian

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto oggi di aver incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un, aggiungendo che è contento di vedere progressi positivi nelle relazioni bilaterali dei paesi e nella situazione nella penisola coreana. Secondo la stampa, l'incontro si è svolto a Dalian, nel nord-est del paese.

"Dopo il mio primo incontro con il presidente Kim Jong-un, sono molto lieto di vedere progressi positivi nelle relazioni bilaterali e nella situazione nella penisola coreana", — ha affermato. "Sviluppare l'amicizia tradizionale tra Cina e Corea del Nord è un tesoro comune di entrambe le nazioni: migliorare l'amicizia e la cooperazione tra le due nazioni è una posizione che entrambe le parti detengono fermamente ed è l'unica scelta corretta. Gli scambi ad alto livello tra le due parti portano importanti effetti che sono insostituibili. Entrambe le parti — ha concluso Xi — devono mantenere scambi regolari, incrementare le comunicazioni strategiche e fiducia reciproca, e difendere i nostri interessi comuni".

La Corea del Nord non avrà bisogno di armi nucleari se tutti gli attori interessati si asterranno dall'attuare politiche ostili nei confronti del paese, ha affermato il leader di Pyongyang al presidente cinese.

"La denuclearizzazione nella penisola coreana è la chiara posizione che la Corea del Nord ha sempre rispettato: finché le parti interessate rimuoveranno le politiche ostili e le minacce alla sicurezza verso la Corea del Nord, non sarà necessario che la nazione abbia armi nucleari", — ha sottolineato Kim citato dai media. "La Corea e gli Stati Uniti possono instaurare una fiducia reciproca attraverso il dialogo: tutte le parti devono adottare misure graduali e sincronizzate per far avanzare la soluzione pacifica alle questioni sulla penisola coreana, per realizzare la denuclearizzazione e la pace duratura nella penisola".