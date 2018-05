Germania: arrestati russo e due tedeschi per trasporto illegale di migranti

In Germania la polizia ha arrestato un cittadino russo e due tedeschi nell'ambito di un blitz per il trasporto di immigrati clandestini in Germania.

Ne scrive il Donaukurier. Secondo la polizia, i sospetti sono membri di una gang che ha trasportato in Germania non meno di 35 cittadini della Moldavia. E' rilevato che il gruppo è composto da non meno di otto persone, tra cui cittadini di Germania, Russia e Ucraina. La polizia ha appreso dopo che durante la verifica dei documenti di cittadini moldavi sono stati trovati falsi passaporti rumeni.

L'operazione speciale è stata condotta tra Brema, Amburgo e Bassa Sassonia. Nel suo ambito sono state effettuate perquisizioni a 21 oggetti. La polizia ha sequestrato documenti falsi e materiali.

In precedenza si è appreso che la Germania estrada in Russia, il sospetto per commercializzazione di droga.