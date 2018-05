Putin ha parlato delle restrizioni degli aiuti finanziari della Russia ad altri paesi

"La principale fonte del nostro benessere e prosperità è la non limitazione di aiuto ad altri paesi, la giusta scelta di politica economica e, di conseguenza, sociale. Per quanto riguarda aiutare o non aiutare, prima di tutto, abbiamo bisogno di concentrarci sui nostri interessi, e quando diamo a qualcuno supporto, dobbiamo avere un approccio pragmatico" ha detto Putin alla riunione plenaria della Duma di stato.

Egli ha aggiunto che, fornendo il supporto necessario "o mercato per i prodotti per creare e aumentare il potere d'acquisto in un determinato paese, o creare cooperazione, creare competenze in altri paesi, che servono per un comune lavoro, e finiscono per ottenere l'effetto economico complessivo, si crea ciò che si chiama sinergia".