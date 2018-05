Un'unica forza europea militare: perché la Gran Bretagna sostiene la Francia?

La Gran Bretagna ha espresso la volontà di sostenere il piano francese per la creazione di un'unità europea di intervento militare, la cosiddetta Forza di reazione europea, che può essere implementata per combattere le crisi globali. Il ricercatore senior olandese del centro di ricerca Istituto Klinghendal, Dick Zandee, ha condiviso la sua opinione su questo argomento.

Sputnik: Perché, a suo parere, il Regno Unito ha deciso di aderire all'iniziativa estesa dalla Francia? Cosa ne trae in beneficio?

Dick Zandi: Tutto questo, naturalmente, è associato alla Brexit, il Regno Unito lascia l'Unione Europea, perché si unisce all'iniziativa francese, che non è né un'iniziativa dell'UE, né l'iniziativa della NATO, ma esclusivamente francese, che invita tutti i paesi, e naturalmente, apre le porte per l'unificazione del Regno Unito e della Francia. In questo modo, penetra attraverso la "porta di servizio", mentre la"grande" porta ufficiale per gli inglesi è chiusa.

Sputnik: Come fa la Brexit a influenzare una simile iniziativa?

Dick Zandi: Certo, per gli inglesi sarà molto difficile partecipare a tutto ciò che accade sotto l'egida dell'UE, perché ha bisogno di speciali accordi, a partire da un accordo in materia di sicurezza con l'UE, in modo che, ad esempio, nel 2020 otterrà profitti di 17 miliardi di dollari, per progetti a cui ha aderito prima, per acquistare nuove attrezzature, sviluppare la tecnologia e altro. Se questo sarà possibile, tutto dipenderà dall'accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea, che sarà successivamente raggiunto.

Sputnik: Che motivo rappresenta per la Francia un'estensione di questo tipo di offerta in questo momento?

Dick Zandi: il problema principale di sicurezza per la Francia, naturalmente, è la sicurezza nell'area del Mediterraneo e tutta l'instabilità che stiamo vedendo in nord Africa, in tutta la regione del Sahel. Questo è il principale problema di sicurezza per i paesi che si trovano sulle sponde del Mediterraneo, come l'Italia e la Francia. La tradizionale politica dei francesi è quella di cercare il più possibile alleati europei, per unirsi a loro, intervenire in caso di necessità, come è stato in Mali, un paio di anni fa in Nigeria, o di supportare le operazioni di mantenimento della pace condotte dalle Nazioni Unite in un certo numero di questi paesi. Alcuni paesi europei sono pronti a farlo; abbiamo parlato di alcuni di loro. Il fatto che anche gli inglesi lo fanno, naturalmente, aiuta molto, in quanto hanno un enorme potenziale sul campo.

Sputnik: l'UE ha già quattro gruppi militari multinazionali, formati dal 2007, ma non sono stati dispiegati. Cosa ne pensa di questo?

Dick Zandi: non sono stati distribuiti, perché qualsiasi distribuzione sotto l'egida ufficiale o la bandiera dell'UE richiede una decisione unanime del consiglio. Questo significa che ormai 28 membri dell'UE devono concordare sullo svolgimento di tale operazione, lo stesso in una certa misura accade per la NATO: la distribuzione richiede una decisione unanime, e questo rende tutto estremamente difficile.